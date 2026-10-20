Do Not Publish

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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 2 October 2026 today taurus horoscope in hindi

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Wed, 21 Oct 2026 05:11 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:11 AM IST
सार

वृषभ राशि वालों की परिवार से जुड़ी चिंताएं दूर हो सकती हैं और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों का मानसिक दबाव कम होगा। 

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aaj ka vrishabha rashifal 2 October 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज खुशियां आपके चेहरे पर मुस्कान बनकर नजर आ सकती हैं और मन में कुछ नया करने का उत्साह भी जागेगा! आपकी सोच-समझकर काम करने की आदत मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको सही रास्ता दिखाएगी। परिवार के किसी सदस्य को लेकर जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, उसके दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और यह सफर भविष्य में लाभ का नया रास्ता खोल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी राहत भरा समय है। मानसिक दबाव कम होने से पढ़ाई में एकाग्रता लौटेगी और अधूरे लक्ष्य पूरे करने का हौसला मिलेगा। आज सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि आपका शांत स्वभाव और समझदारी दिन को पहले से बेहतर बना सकते हैं।
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मुख्य बिंदु:

  • करियर: व्यापारिक यात्रा से लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं।
  • परिवार: परिवार के सदस्य से जुड़ी चिंता दूर हो सकती है।
  • आर्थिक स्थिति: सोच-समझकर किए गए फैसले लाभ के रास्ते खोल सकते हैं।
  • सेहत: मानसिक तनाव कम होगा और मन प्रसन्न रह सकता है।
  • आज की सलाह: सकारात्मक सोच रखें और समझदारी से फैसले लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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