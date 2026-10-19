मंगल का सिंह में गोचर: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग

1 of 4 Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Mangal Gochar 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 46 मिनट पर मंगल सिंह में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को मंगल का मित्र राशि माना जाता है। ऐसे में मंगल का यह गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का अग्नि तत्व की राशि सिंह में प्रवेश कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इस दौरान कुछ राशि के जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ के लिए तरक्की और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। खासतौर पर कुछ राशियों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा अटके कार्यों को मनचाहे तरीके से पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

Trending Videos

2 of 4 Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और अब वह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। इस दौरान भाग्य का साथ मिलने से आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। आय में इजाफा होने के योग हैं। इस समय आपका करियर पहले से कई गुना चमकता हुआ नजर आएगा।

3 of 4 Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। अब मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अपनी मेहनत और समझदारी से लिए गए फैसलों के दम पर आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह गोचर आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। भूमि या वाहन खरीदने का सपना पूरा होने की संभावना बन सकती है। इस दौरान प्रेम विवाह की बात पक्की हो सकती है। नौकरी और व्यापार से जुड़े मामलों में भी आपको नए अवसर मिल सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन