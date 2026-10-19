Mangal Gochar 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 46 मिनट पर मंगल सिंह में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को मंगल का मित्र राशि माना जाता है। ऐसे में मंगल का यह गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का अग्नि तत्व की राशि सिंह में प्रवेश कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इस दौरान कुछ राशि के जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ के लिए तरक्की और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। खासतौर पर कुछ राशियों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा अटके कार्यों को मनचाहे तरीके से पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
मंगल का सिंह में गोचर: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 12:46 PM IST
सार
Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। इससे कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ जातकों को करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए मंगल का यह गोचर शुभ रहने वाला है।
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