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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Mangal Gochar on November 12 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Success and Prosperity

मंगल गोचर 2026: 12 नवंबर से इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, धन लाभ के भी बनेंगे योग

Mon, 19 Oct 2026 11:26 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 11:26 PM IST
सार

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को मंगल गोचर से मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जानें इन 4 राशियों पर मंगल के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

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Mangal Gochar on November 12 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Success and Prosperity
Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

Mangal Gochar Rashifal 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि-संपत्ति का कारक माना जाता है। 12 नवंबर 2026 को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है। आइए जानते हैं, इन चार राशियों पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है।

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Mangal Gochar on November 12 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Success and Prosperity
मंगल गोचर कब होगा? - फोटो : adobe

मंगल गोचर कब होगा?
पंचांग संबंधी गणनाओं के अनुसार, मंगल 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल को ज्योतिष में साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ा जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान कुछ लोगों में अपने लक्ष्य हासिल करने की इच्छा और काम करने का उत्साह बढ़ सकता है। हालांकि, मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देना भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि जल्दबाजी या गुस्से में लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं।

Mangal Gochar on November 12 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Success and Prosperity
कारोबार से जुड़े जातक भी नए काम या विस्तार की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर करियर और व्यक्तिगत प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी योग्यता दिखाने और नई जिम्मेदारियां संभालने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बनाई गई योजनाओं पर काम करने का अच्छा मौका मिल सकता है। कारोबार से जुड़े जातक भी नए काम या विस्तार की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ की उम्मीद के साथ खर्चों और जोखिमों का आकलन करना जरूरी होगा।

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Mangal Gochar on November 12 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Success and Prosperity
किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि
सिंह राशि में मंगल का प्रवेश इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नई योजनाओं पर काम करने या व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती हैं। निवेश करने की सोच रहे लोगों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

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Mangal Gochar on November 12 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Success and Prosperity
कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रखना फायदेमंद हो सकता है। - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। ऐसे में मंगल का गोचर इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करके आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आय बढ़ाने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रखना फायदेमंद हो सकता है।

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