मंगल गोचर 2026: 12 नवंबर से इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, धन लाभ के भी बनेंगे योग

1 of 6 Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Mangal Gochar Rashifal 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि-संपत्ति का कारक माना जाता है। 12 नवंबर 2026 को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है। आइए जानते हैं, इन चार राशियों पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है।

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2 of 6 मंगल गोचर कब होगा? - फोटो : adobe

मंगल गोचर कब होगा?

पंचांग संबंधी गणनाओं के अनुसार, मंगल 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल को ज्योतिष में साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ा जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान कुछ लोगों में अपने लक्ष्य हासिल करने की इच्छा और काम करने का उत्साह बढ़ सकता है। हालांकि, मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देना भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि जल्दबाजी या गुस्से में लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं।

3 of 6 कारोबार से जुड़े जातक भी नए काम या विस्तार की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर करियर और व्यक्तिगत प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी योग्यता दिखाने और नई जिम्मेदारियां संभालने के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बनाई गई योजनाओं पर काम करने का अच्छा मौका मिल सकता है। कारोबार से जुड़े जातक भी नए काम या विस्तार की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ की उम्मीद के साथ खर्चों और जोखिमों का आकलन करना जरूरी होगा।

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4 of 6 किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि में मंगल का प्रवेश इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नई योजनाओं पर काम करने या व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने की संभावनाएं बन सकती हैं। निवेश करने की सोच रहे लोगों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

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5 of 6 कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रखना फायदेमंद हो सकता है। - फोटो : amar ujala