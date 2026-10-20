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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 21 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशिवालों की मेहनत से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति, पढ़ें 21 अक्तूबर दैनिक राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:20 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:20 AM IST
सार

कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। जीवनसाथी के साथ मतभेद होने पर बातचीत से समस्या सुलझाने का प्रयास करें।

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Aaj ka makar rashifal 21 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज जिम्मेदारियां भले ही बढ़ें, लेकिन आपके लिए राहत और प्रगति के रास्ते भी खुलते दिखाई दे रहे हैं! जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-सी बात पर मतभेद हो सकता है, मगर आपसी बातचीत और थोड़े धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने जरूरी कामों के साथ अपनों की जरूरतों का भी ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है और आपको पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि, आपकी लगन और प्रयासों का सकारात्मक असर आर्थिक स्थिति पर दिखाई देने की संभावना है। धीरे-धीरे पैसों से जुड़ी स्थिति मजबूत हो सकती है। आज हर जिम्मेदारी को बोझ समझने के बजाय अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मानें। आपका धैर्य और व्यावहारिक रवैया कई परेशानियों को आसान बना सकता है।
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मुख्य बिंदु: 
करियर: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है।
परिवार: जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है, बातचीत से समाधान निकालें।
आर्थिक स्थिति: मेहनत से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
सेहत: परिवार के सदस्य की सेहत पर ध्यान दें और अपना भी ख्याल रखें।
आज की सलाह: धैर्य और समझदारी से जिम्मेदारियां निभाएं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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