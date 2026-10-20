आज का राशिफल: कुम्भ राशि वालों का वरिष्ठ अधिकारियों से हो सकता है मतभेद, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रताप्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका मिले, तो समझिए आपका दिन एक अच्छी शुरुआत कर चुका है! जरूरतमंद की सहायता करने से आपको भीतर से सुकून मिलेगा और अपने किए पर संतोष महसूस होगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनी बात शांति और तर्क के साथ रखना बेहतर रहेगा। घर में मेहमानों के आने से चहल-पहल बढ़ सकती है और परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा। माता जी आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। अपनी समझदारी और मेहनत से आप उसे अच्छी तरह निभा सकते हैं। आज सेवा, सहयोग और जिम्मेदारी के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखें। दूसरों की मदद करते हुए अपने कामों को भी समय देना जरूरी होगा, ताकि दिन के अंत में आपको संतोष के साथ उपलब्धि का एहसास भी हो।

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करियर: वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, अपनी बात शांति से रखें।परिवार: घर में मेहमानों का आगमन होगा और माता जी नई जिम्मेदारी सौंप सकती हैं।आर्थिक स्थिति: जरूरतमंदों की मदद करें और खर्चों में संतुलन बनाए रखें।सेहत: मानसिक सुकून के लिए खुद के लिए भी समय निकालें।आज की सलाह: दूसरों की मदद के साथ अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।