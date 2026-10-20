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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 21 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुम्भ राशि वालों का वरिष्ठ अधिकारियों से हो सकता है मतभेद, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:31 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:31 AM IST
सार

जरूरतमंद की मदद करने से मन को सुकून मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से स्थिति संभाल सकते हैं। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

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Aaj ka kumbh rashifal 21 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रताप्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)

आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका मिले, तो समझिए आपका दिन एक अच्छी शुरुआत कर चुका है! जरूरतमंद की सहायता करने से आपको भीतर से सुकून मिलेगा और अपने किए पर संतोष महसूस होगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनी बात शांति और तर्क के साथ रखना बेहतर रहेगा। घर में मेहमानों के आने से चहल-पहल बढ़ सकती है और परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा। माता जी आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। अपनी समझदारी और मेहनत से आप उसे अच्छी तरह निभा सकते हैं। आज सेवा, सहयोग और जिम्मेदारी के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखें। दूसरों की मदद करते हुए अपने कामों को भी समय देना जरूरी होगा, ताकि दिन के अंत में आपको संतोष के साथ उपलब्धि का एहसास भी हो।

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मुख्य बिंदु:
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, अपनी बात शांति से रखें।
परिवार: घर में मेहमानों का आगमन होगा और माता जी नई जिम्मेदारी सौंप सकती हैं।
आर्थिक स्थिति: जरूरतमंदों की मदद करें और खर्चों में संतुलन बनाए रखें।
सेहत: मानसिक सुकून के लिए खुद के लिए भी समय निकालें।
आज की सलाह: दूसरों की मदद के साथ अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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