सूर्य-शनि ने बनाया षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, कामकाज में आएंगी बाधाएं

Shadashtak Yog 2026: इस साल 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुला राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं। वहीं, कुंभ राशि में स्थित शनि के साथ सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है। ज्योतिष में इस योग को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ने के साथ कामकाज में भी बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं, किन 3 राशि वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को इस दौरान सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों को लेन-देन और व्यावसायिक समझौतों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने कार्य में लापरवाही करने से बचना चाहिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से बचें। लोगों से धन तक उधार लेना पड़ सकता है। विवाह मार्ग की बाधाएं बढ़ सकती हैं।
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने या काम पूरे करने में देरी होने से तनाव महसूस हो सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना बेहतर होगा। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक नई परेशानी आ सकती है। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। इस समय मित्रों पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचना चाहिए।
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धनु राशि
धनु राशि के जातकों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। परीक्षा-प्रतियोगिता में मनचाही सफलता के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना होगा। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य को लेकर भी मन चिंतित रह सकता है। खासतौर पर जोखिम भरे निवेश और सट्टेबाजी से दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा। इस समय कोई विवाद फिर से आपको परेशान कर सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।