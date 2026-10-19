सूर्य-शनि ने बनाया षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, कामकाज में आएंगी बाधाएं

Shadashtak Yog 2026: इस साल 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुला राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं। वहीं, कुंभ राशि में स्थित शनि के साथ सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है। ज्योतिष में इस योग को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ने के साथ कामकाज में भी बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं, किन 3 राशि वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।