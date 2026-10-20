आज का राशिफल: मीन राशिवालों को करियर और उच्च शिक्षा में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपको अपने बजट और सेहत, दोनों पर खास ध्यान देने की जरूरत है! बढ़ते खर्च आपकी आर्थिक चिंता बढ़ा सकते हैं, इसलिए गैरजरूरी खरीदारी को टालना और पैसों की योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा। कामकाज की व्यस्तता के बीच आराम और नियमित दिनचर्या के लिए समय जरूर निकालें। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ेगा। संतान की ओर से कोई ऐसी खबर मिल सकती है, जो आपके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान ले आए। कार्यक्षेत्र में यदि कोई पुरानी गलती सामने आती है, तो घबराने या बहस करने के बजाय विनम्रता से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर स्थिति संभालें। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। आज बना कोई संपर्क भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है। बस ध्यान रखें, सही अवसर का लाभ वही उठा पाता है, जो धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है।करियर: पुरानी गलती को विनम्रता से स्वीकार करें और नए अवसरों का लाभ उठाएं।परिवार: संतान से गर्व महसूस कराने वाली खबर मिल सकती है।आर्थिक स्थिति: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें।सेहत: आराम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें।आज की सलाह: धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।