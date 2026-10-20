आज का राशिफल: वृश्चिक राशिवालों को व्यापार में साझेदारी से मिल सकते हैं लाभ के मौके, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

आज का राशिफल: वृश्चिक राशिवालों को व्यापार में साझेदारी से मिल सकते हैं लाभ के मौके, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:23 AM IST
सार
लंबे समय से अटके काम पूरे होने से मन प्रसन्न हो सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना भी बन सकती है।
विज्ञापन
विस्तार
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आपके लिए खुशखबरी, उपलब्धि और जश्न का खूबसूरत संयोग बन सकता है! लंबे समय से जिस काम के पूरा होने का इंतजार था, उसमें सफलता मिलने से मन प्रसन्न हो सकता है। इस खुशी को अपने प्रियजनों के साथ बांटने का मौका भी मिलेगा। व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी नए लाभ और नए अवसर लेकर आ सकती है। यदि आपके मन में कारोबार को आगे बढ़ाने की कोई योजना है, तो आज उस पर गंभीरता से विचार करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। नए वाहन की खरीदारी का विचार भी जोर पकड़ सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अपनी जरूरतों और बजट का आकलन जरूर करें। आज का दिन आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने की प्रेरणा दे सकता है।
मुख्य बिंदु:
सूर्य-शनि ने बनाया षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, कामकाज में आएंगी बाधाएं
विज्ञापन
मंगल का सिंह में गोचर: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग
गजकेसरी राजयोग 2026: 3 नवंबर को गुरु-चंद्र की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग, 3 राशियों को मिल सकता है धनलाभ
मंगल गोचर 2026: 12 नवंबर से इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, धन लाभ के भी बनेंगे योग
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
विज्ञापन
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आपके लिए खुशखबरी, उपलब्धि और जश्न का खूबसूरत संयोग बन सकता है! लंबे समय से जिस काम के पूरा होने का इंतजार था, उसमें सफलता मिलने से मन प्रसन्न हो सकता है। इस खुशी को अपने प्रियजनों के साथ बांटने का मौका भी मिलेगा। व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी नए लाभ और नए अवसर लेकर आ सकती है। यदि आपके मन में कारोबार को आगे बढ़ाने की कोई योजना है, तो आज उस पर गंभीरता से विचार करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। नए वाहन की खरीदारी का विचार भी जोर पकड़ सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अपनी जरूरतों और बजट का आकलन जरूर करें। आज का दिन आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने की प्रेरणा दे सकता है।
विज्ञापन
मुख्य बिंदु:
- करियर: लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं और सफलता मिल सकती है।
- परिवार: प्रियजनों के साथ खुशियां मनाने का अवसर मिलेगा।
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में साझेदारी से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
- सेहत: अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और आराम के लिए समय निकालें।
- आज की सलाह: बड़े आर्थिक फैसले बजट देखकर लें और नए लक्ष्य तय करें।
सूर्य-शनि ने बनाया षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, कामकाज में आएंगी बाधाएं
विज्ञापन
मंगल का सिंह में गोचर: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग
गजकेसरी राजयोग 2026: 3 नवंबर को गुरु-चंद्र की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग, 3 राशियों को मिल सकता है धनलाभ
मंगल गोचर 2026: 12 नवंबर से इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, धन लाभ के भी बनेंगे योग
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।