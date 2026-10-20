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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 21 October 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वालों के आय बढ़ने के बनेंगे योग, पढ़ें 21 अक्तूबर दैनिक राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:19 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:19 AM IST
सार

अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सरकारी मामलों और लेन-देन में सावधानी बरतें। परिवार में किसी प्रिय अतिथि के आने से खुशियों का माहौल बन सकता है।

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Aaj ka dhanu rashifal 21 October 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आर्थिक मामलों में नई उम्मीदें जाग सकती हैं और तरक्की के रास्ते पहले से अधिक साफ नजर आ सकते हैं! आय बढ़ाने के नए स्रोत मिलने की संभावना है, वहीं व्यापार करने वालों को भी आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसके पूरा होने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। संतान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यह फैसला आगे चलकर परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यात्रा के दौरान कोई ऐसी जानकारी मिलने के संकेत हैं, जो भविष्य में आर्थिक लाभ या नए अवसर का कारण बन सकती है। आज मिलने वाले हर मौके को उत्साह के साथ जरूर देखें, लेकिन फैसला लेने से पहले उसके लाभ और जोखिम को समझना न भूलें।
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मुख्य बिंदु:
करियर: व्यापार और सरकारी कार्यों में सफलता के अवसर मिल सकते हैं।
परिवार: संतान के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
सेहत: यात्रा के दौरान अपनी सेहत और दिनचर्या का ध्यान रखें।
आज की सलाह: किसी भी फैसले से पहले लाभ और जोखिम का आकलन जरूर करें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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