गजकेसरी राजयोग 2026: 3 नवंबर को गुरु-चंद्र की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग, 3 राशियों को मिल सकता है धनलाभ

1 of 5 Gajkesari Rajyog 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







Link Copied



Gajkesari Yog: ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी राजयोग को बेहद शुभ और प्रभावशाली योगों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की विशेष युति बनती है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि, मान-सम्मान, बुद्धि और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। नवंबर 2026 में ग्रहों की चाल एक बार फिर ज्योतिषीय दृष्टि से चर्चा में है। 3 नवंबर 2026 को गुरु-चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग बनने की बात कही जा रही है, जिससे कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिस्थितियां बनने की संभावना जताई जा रही है। इस राजयोग के प्रभाव से कुछ जातकों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए आय के नए स्रोत तलाशने या आर्थिक स्थिति मजबूत करने का समय हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है, जबकि व्यापार से जुड़े जातक नई योजनाओं और व्यावसायिक संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा, पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और समाज में मान-सम्मान से जुड़े सकारात्मक संकेत भी मिल सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग माना जाता है। गजकेसरी राजयोग को लेकर खासतौर पर उन राशियों की चर्चा की जा रही है, जिन्हें इस अवधि में धन लाभ और तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि 3 नवंबर 2026 को बनने वाले इस कथित गजकेसरी राजयोग से किन 3 राशियों को लाभ मिलने की संभावना है और करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक जीवन के मामले में उनके लिए क्या संकेत बताए जा रहे हैं।

Trending Videos

2 of 5 गजकेसरी राजयोग को गुरु और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति से बनने वाला एक शुभ योग माना जाता है। - फोटो : adobe stock

क्या होता है गजकेसरी राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी राजयोग को गुरु और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति से बनने वाला एक शुभ योग माना जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, जब गुरु चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, तो गजकेसरी योग बन सकता है। गुरु को ज्ञान, विवेक, विस्तार और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ग्रहों की अनुकूल स्थिति को आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रगति और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, योग का फल केवल ग्रहों की युति से तय नहीं होता। जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी शक्ति, दृष्टि और अन्य ज्योतिषीय परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

3 of 5 वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक मामलों में सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकती है। नौकरी करने वालों को अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बन सकती है। यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो अपने प्रयास जारी रखना फायदेमंद रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने सौदे से लाभ मिलने या नए कारोबारी संपर्क बनने के संकेत मिल सकते हैं। पहले से अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे आर्थिक दबाव कम हो सकता है। निवेश के मामलों में अवसर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा जोखिम न लें। जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ी उम्मीद नजर आ सकती है। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु और चंद्रमा की युति करियर तथा आर्थिक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता को पहचान मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ी उम्मीद नजर आ सकती है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नए ग्राहकों से जुड़ने, कारोबार का दायरा बढ़ाने या किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए रास्ते तलाश सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है। हालांकि, आमदनी बढ़ने की उम्मीद में अनावश्यक खर्च करने से बचें और बचत पर भी ध्यान दें।

विज्ञापन

5 of 5 नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। - फोटो : amar ujala