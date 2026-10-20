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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 21 October 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:19 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:19 AM IST
सार

अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सरकारी मामलों और लेन-देन में सावधानी बरतें। परिवार में किसी प्रिय अतिथि के आने से खुशियों का माहौल बन सकता है।

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Aaj ka tula rashifal 21 October 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)

आज आपको अपनी इच्छाओं और खर्चों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा, क्योंकि दिखावे की छोटी-सी चाहत भी बजट बिगाड़ सकती है! किसी सरकारी मामले या लेन-देन से जुड़े विवाद के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए कागजात, हिसाब-किताब और जरूरी फैसलों में पूरी सावधानी बरतें। संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरी ओर, अपने लिए कोई नई चीज खरीदने का मन भी करेगा। घर में किसी प्रिय अतिथि के आगमन से माहौल अचानक खुशनुमा हो सकता है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज समझदारी इसी में है कि जरूरी जरूरतों को प्राथमिकता दें और खुशियों का आनंद भी खुलकर लें।

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मुख्य बिंदु:

  •  करियर: सरकारी मामलों और लेन-देन में सावधानी बरतें।
  • परिवार: प्रिय अतिथि के आगमन से घर में खुशियां आएंगी।
  • आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट का ध्यान दें।
  • सेहत: मानसिक तनाव से बचें और आराम करें।
  • आज की सलाह: संतान के भविष्य से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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