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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 10 October 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वाले दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें, पढ़ें 10 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 10 Oct 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 05:02 AM IST
सार

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने का है। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें।

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aaj ka vrishabha rashifal 10 October 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने का है। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। दूसरों की बातों के बजाय उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें, ताकि किसी गलत निर्णय से बचा जा सके। कार्यक्षेत्र में कोई छोटा अवसर सामने आ सकता है, जो भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकता है। इसलिए किसी भी काम को कम महत्व न दें और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं।
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अतीत में लिया गया कोई फैसला आज आपको भावुक कर सकता है। संभव है कि किसी पुरानी बात को याद करके मन में पछतावा आए, लेकिन अपने अनुभवों को कमजोरी बनाने के बजाय उनसे सीख लें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें और खानपान के साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। परिवार के लोगों से बातचीत करने और शांत रहने से मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।
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मुख्य बातें:
करियर: छोटे अवसर भविष्य में लाभ दे सकते हैं।
आर्थिक स्थिति: सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है।
रिश्ते: किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें।
स्वास्थ्य: दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें।
सावधानी: पुराने पछतावे को वर्तमान पर हावी न होने दें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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