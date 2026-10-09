आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों की अपनों के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं, पढ़ें 10 अक्तूबर का राशिफल

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ राशि के जातक आज खुद को अधिक उत्साहित और सक्रिय महसूस कर सकते हैं। मन में सकारात्मकता रहने से रोजमर्रा के काम पूरे करने में आसानी होगी। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी संबंध मजबूत हो सकते हैं। यदि काफी समय से कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो छोटी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। इससे रोज की व्यस्तता से कुछ राहत मिलेगी और मन को ताजगी महसूस होगी।आर्थिक मामलों में कोई पुराना विवाद या लेन-देन सुलझने की संभावना है। इससे लंबे समय से बनी चिंता कम हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में दूसरे स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान नए संपर्क बनाने और व्यावसायिक संभावनाओं को समझने पर ध्यान दें। संतान के साथ किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन धैर्य और प्यार से बातचीत करने पर स्थिति सामान्य हो सकती है। दिन को बेहतर बनाने के लिए परिवार के साथ खुलकर संवाद करें और अनावश्यक तनाव से बचें।करियर: व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।आर्थिक स्थिति: पुराना लेन-देन सुलझने की उम्मीद है।पारिवारिक जीवन: अपनों के साथ नजदीकी बढ़ सकती है।यात्रा: घूमने-फिरने की योजना बन सकती है।सावधानी: संतान के साथ छोटी बहस को बड़ा मुद्दा न बनाएं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।