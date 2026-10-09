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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 10 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 10 अक्तूबर: इन 4 राशि वालों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, प्रेम विवाह की बात होगी पक्की

Fri, 09 Oct 2026 03:56 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 09 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

10 अक्तूबर का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास संकेत लेकर आया है। किसी राशि के जातकों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो कुछ लोगों को बातचीत के दौरान संयम रखना होगा। जानें सभी 12 राशियों के लिए प्रेम जीवन का हाल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 10 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
Love Rashifal - फोटो : अमर उजाला AI

Love Rashifal: आज का लव राशिफल कुछ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। इस दौरान जातकों के प्रेम जीवन में मिठास बढ़ सकती है और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं। वहीं, कुछ राशि वालों के पुराने मतभेद दोबारा सामने आ सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज सभी राशियों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 10 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों को लाभ होगा। पार्टनर से अपनी बात कहते समय दिल खोलकर बात करें। साथ ही उनकी भावनाओं और विचारों का भी सम्मान करें। आपसी समझ और धैर्य से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
विवाह के लिए मनचाहा प्रस्ताव आपको मिलेगी। ध्यान रखें कि, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझ लें। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सामने वाले को जानने और समझने का समय दें।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम या ऑनलाइन माध्यम से नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा कोई दोस्त के साथ भी मित्रता गहरी हो सकती हैं। क्रश के साथ बातचीत के दौरान आपसी समझ बढ़ाने की कोशिश करें।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों को पुरानी बातें परेशान कर सकती हैं। हालांकि, पुरानी बातों को लेकर परेशान होने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें। पार्टनर की बातों को समझने से आपसी मतभेद दूर हो सकते हैं। वहीं, कोई नया दोस्त आपको मिल सकता है।

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