नवरात्रि के नौ दिन इन चार राशि वालों का भाग्य रहेगा मजबूत, दशहरे तक नौकरी-बिजनेस में होगा लाभ

Shardiya Navratri 2026 Lucky Zodiac Signs: मां दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस साल 11 अक्तूबर 2026 से हो रही है। मान्यता है कि इस बार देवी मां का आगमन हाथी पर होगा, जिसे शुभता, सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हाथी पर देवी का आगमन होने से धन-धान्य में वृद्धि और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में नवरात्रि का यह पर्व भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस साल शारदीय नवरात्रि को खास माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा के केंद्र संबंध से बनने वाले गजकेसरी योग को भी शुभ माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के बीच बनने वाला शुभ संबंध भी इस समय को महत्वपूर्ण बना सकता है। वहीं, नवरात्रि के दौरान करीब चार से पांच दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने की संभावना है। इसके अलावा 11 अक्तूबर 2026 को सूर्य मंगल के नक्षत्र चित्रा में प्रवेश करेंगे और 24 अक्तूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में यह समय इन 4 राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है। आइए इनके नाम जानते हैं।