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वृषभ राशि के जातकों के लिए खर्चीला रहेगा महीना, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:31 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:31 AM IST
सार

वृषभ राशि वालों के लिए अक्तूबर का महीना खर्चीला रह सकता है। महीने के पूर्वार्ध में सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों, घर की मरम्मत या अन्य आवश्यकताओं पर बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।

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Taurus Monthly Horoscope October 2026 Vrishabha masik rashifal October monthly rashifal
वृषभ राशि (अक्तूबर मासिक राशिफल) - फोटो : AI

विस्तार
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वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर, व्यवहारिक और धैर्यवान राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक मेहनती, सुख-सुविधाप्रिय और अपने फैसलों पर टिके रहने वाले होते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जिन्हें सुख, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अक्तूबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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वृषभ राशि (अक्तूबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
वृषभ राशि वालों के लिए अक्तूबर का महीना खर्चीला रह सकता है। महीने के पूर्वार्ध में सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों, घर की मरम्मत या अन्य आवश्यकताओं पर बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। ऐसे में बचत की आदत बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में जमीन-जायदाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत और प्रयास के अच्छे परिणाम मिलेंगे। महीने के मध्य में नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। विरोधियों से सतर्क रहें और अपने कार्यालयी दायित्वों को गंभीरता से पूरा करें। कारोबार की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा और साझेदारों व आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे।
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परिवार और रिलेशनशिप
अक्तूबर के उत्तरार्ध में परिवार के साथ यात्रा के योग बन सकते हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों और पारिवारिक सुख की दृष्टि से महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रह सकता है। इस दौरान रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और अपनों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
इस महीने बढ़े हुए खर्चों के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। यदि बचत पर ध्यान नहीं दिया गया तो महीने के अंत तक उधार लेने की स्थिति बन सकती है। इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और आर्थिक योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं। यात्रा के दौरान भी अपनी सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें।


उपाय
प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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