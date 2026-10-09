10 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 09 Oct 2026 04:49 PM IST
सार
10 October Ka Panchang: 10 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 10 October : शनिवार, 10 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने का खास महत्व होता है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और इंद्र योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 10 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 10 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:22
सूर्यास्त का समय- 17:53
चन्द्रोदय- 05:48
चन्द्रास्त- 17:33
आज का अशुभ मुहूर्त - 10 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 06:22 − 07:49
राहुकाल: 09:15 − 10:41
यमगण्ड: 13:34 − 15:00
10 अक्तूबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल - 06:21 - 07:48
शुभ- 07:48 - 09:14
रोग - 09:14 - 10:40
उद्वेग -10:40 - 12:07
चर - 12:07 - 13:33
लाभ- 13:33 - 14:59
अमृत - 14:59 - 16:26
काल - 16:26 - 17:52
10 अक्तूबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 17:52 - 19:26
उद्वेग - 19:26 - 20:59
शुभ- 20:59 - 22:33
अमृत- 22:33 - 00:07, 11 अक्तूबर
चर- 00:07 - 01:41, 11 अक्तूबर
रोग - 01:41 - 03:14, 11 अक्तूबर
काल - 03:14 - 04:48, 11 अक्तूबर
लाभ - 04:48 - 06:22, 11 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 10 अक्तूबर 2026
|तिथि
|अमावस्या
|21:22 तक
|नक्षत्र
|हस्त
|21:40 तक
|प्रथम करण
|चतुष्पदा
|09:26 तक
|द्वितीय करण
|नागा
|21:22 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शनिवार
|योग
|इंद्र
|21:55 तक
|सूर्योदय
|06:22
|सूर्यास्त
|17:54
|चंद्रमा
|कन्या राशि में
|राहुकाल
|09:15 − 10:41
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:44 − 12:30
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 10 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:22
सूर्यास्त का समय- 17:53
चन्द्रोदय- 05:48
चन्द्रास्त- 17:33
आज का अशुभ मुहूर्त - 10 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 06:22 − 07:49
राहुकाल: 09:15 − 10:41
यमगण्ड: 13:34 − 15:00
10 अक्तूबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल - 06:21 - 07:48
शुभ- 07:48 - 09:14
रोग - 09:14 - 10:40
उद्वेग -10:40 - 12:07
चर - 12:07 - 13:33
लाभ- 13:33 - 14:59
अमृत - 14:59 - 16:26
काल - 16:26 - 17:52
10 अक्तूबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 17:52 - 19:26
उद्वेग - 19:26 - 20:59
शुभ- 20:59 - 22:33
अमृत- 22:33 - 00:07, 11 अक्तूबर
चर- 00:07 - 01:41, 11 अक्तूबर
रोग - 01:41 - 03:14, 11 अक्तूबर
काल - 03:14 - 04:48, 11 अक्तूबर
लाभ - 04:48 - 06:22, 11 अक्तूबर
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