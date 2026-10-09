10 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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शनिवार, 10 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने का खास महत्व होता है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और इंद्र योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 10 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।