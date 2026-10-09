आज का राशिफल: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों का शानदार रहेगा दिन, नौकरी-व्यापार से होगा बड़ा लाभ

1 of 13 आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Rashifal 10 October 2026: 10 अक्तूबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग रहने वाला है। मेष राशि वालों को लाभ मिल सकता है, तो वहीं वृषभ राशि के जातकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन और क्या कहता है दैनिक राशिफल।

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मेष राशि

आज भाग्य आपके लिए रिश्तों और पुराने संपर्कों के जरिए नए अवसर लेकर आ सकता है। कोई ऐसा मित्र, जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी, अचानक आपकी सफलता की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रुके हुए कामों में गति आएगी और आपकी मेहनत का परिणाम भी दिखाई देगा। व्यापार में नई संभावनाएँ बनेंगी और साझेदारी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रह सकता है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। खोई हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिलने की भी संभावना है। दिन के अंत में धार्मिक या आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ना मन को गहरी शांति देगा।

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वृषभ राशि

आज का दिन आपको थोड़ी सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। हर व्यक्ति जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके हित में ही सोचता हो, इसलिए किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह विचार करें। आज मिलने वाला छोटा लाभ भी भविष्य में किसी बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। किसी पुराने फैसले को याद करके मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन उस अनुभव ने आपको पहले से अधिक समझदार बनाया है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। शांत मन, धैर्य और संयम से आप दिन को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

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मिथुन राशि

आज रिश्तों के लिहाज से दिन काफी सुखद रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में यदि किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी, तो बातचीत के जरिए वह कम हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने की योजना बना रहे लोगों को कोई उत्साहजनक समाचार मिल सकता है। संतान की किसी उपलब्धि से मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा और उनके सहयोग से कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है।

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