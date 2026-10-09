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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 10 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

आज का राशिफल: मेष, मिथुन और कर्क राशि वालों का शानदार रहेगा दिन, नौकरी-व्यापार से होगा बड़ा लाभ

Fri, 09 Oct 2026 04:32 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 09 Oct 2026 04:32 PM IST
सार

10 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ को काम और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 10 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Rashifal 10 October 2026: 10 अक्तूबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए अलग-अलग रहने वाला है। मेष राशि वालों को लाभ मिल सकता है, तो वहीं वृषभ राशि के जातकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन और क्या कहता है दैनिक राशिफल।

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Today Prediction Horoscope of 10 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज भाग्य आपके लिए रिश्तों और पुराने संपर्कों के जरिए नए अवसर लेकर आ सकता है। कोई ऐसा मित्र, जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी, अचानक आपकी सफलता की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रुके हुए कामों में गति आएगी और आपकी मेहनत का परिणाम भी दिखाई देगा। व्यापार में नई संभावनाएँ बनेंगी और साझेदारी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रह सकता है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आपको सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। खोई हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिलने की भी संभावना है। दिन के अंत में धार्मिक या आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ना मन को गहरी शांति देगा।

Today Prediction Horoscope of 10 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज का दिन आपको थोड़ी सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। हर व्यक्ति जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके हित में ही सोचता हो, इसलिए किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह विचार करें। आज मिलने वाला छोटा लाभ भी भविष्य में किसी बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। किसी पुराने फैसले को याद करके मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन उस अनुभव ने आपको पहले से अधिक समझदार बनाया है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। शांत मन, धैर्य और संयम से आप दिन को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज रिश्तों के लिहाज से दिन काफी सुखद रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में यदि किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी, तो बातचीत के जरिए वह कम हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। विदेश में पढ़ाई या करियर बनाने की योजना बना रहे लोगों को कोई उत्साहजनक समाचार मिल सकता है। संतान की किसी उपलब्धि से मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा और उनके सहयोग से कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं, इसलिए आंखें और दिमाग दोनों खुले रखें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छे अवसर की जानकारी मिल सकती है। आपकी मीठी वाणी और सहज व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे सामाजिक स्तर पर आपका सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोग आपकी सरलता को कमजोरी समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास बनाए रखें। मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से आपको भीतर से खुशी और संतोष महसूस होगा। कुल मिलाकर दिन नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है।

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