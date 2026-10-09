आज का राशिफल: इन 4 राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में आएगा बदलाव, करियर को लेकर करेंगे प्लानिंग

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन शुभ है। साझेदारी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रह सकता है। धार्मिक कार्यों से जुड़ने पर मन को गहरी शांति मिलेगी। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।

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2 of 12 Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि

दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। किसी पुराने फैसले को याद करके मन थोड़ा भावुक हो सकता है। व्यापार में संयम से आप दिन की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। संतान की किसी उपलब्धि से मन गर्व और खुशी से भर जाएगा।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा।

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कर्क राशि

आपकी मीठी वाणी और सहज व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से भीतर से खुशी और संतोष महसूस होगा। दिन नई उम्मीदों और सकारात्मक अनुभवों से भरा रह सकता है।

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