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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 10 october 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 4 राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में आएगा बदलाव, करियर को लेकर करेंगे प्लानिंग

Sat, 10 Oct 2026 05:33 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 10 Oct 2026 05:33 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 10 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों के लिए दिन शुभ है। साझेदारी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रह सकता है। धार्मिक कार्यों से जुड़ने पर मन को गहरी शांति मिलेगी। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।
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Today Prediction Horoscope of 10 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। किसी पुराने फैसले को याद करके मन थोड़ा भावुक हो सकता है। व्यापार में संयम से आप दिन की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। संतान की किसी उपलब्धि से मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। 

Today Prediction Horoscope of 10 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 10 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
आपकी मीठी वाणी और सहज व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से भीतर से खुशी और संतोष महसूस होगा। दिन नई उम्मीदों और सकारात्मक अनुभवों से भरा रह सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 10 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को सफलता प्राप्त होगी। परिवार में संतान की उपलब्धि या नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से मन को राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो मिलने वाली सफलता का पूरा आनंद उठा पाएंगे।

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