आज का राशिफल: तुला राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी

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तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और इसे वायु तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले, मिलनसार और संतुलित स्वभाव के होते हैं। इन्हें सुंदरता, कला और सुख-सुविधाओं की चीजें काफी पसंद आती हैं। तुला राशि के लोग किसी भी मामले में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं और विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। रिश्तों में ये काफी ईमानदार और सहयोगी माने जाते हैं। इनके लिए शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है।