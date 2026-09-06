अंक ज्योतिष 07 सितंबर: मूलांक 1 और 8 वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, कारोबार में मिल सकता है लाभ

1 of 10 7 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

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7 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। आज ग्रहों की स्थिति और अंकों के प्रभाव से कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी आज के अंक आपके लिए कई संकेत दे रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका लकी नंबर कौन सा है, नौकरी और कारोबार में दिन कैसा रहेगा, धन से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा या नहीं और प्रेम जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, तो अपना मूलांक जरूर देखें। जानिए मूलांक 1 से 9 तक के सभी जातकों के लिए 7 सितंबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष।

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अंक 1

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। किसी अच्छी खबर से मन प्रसन्न होगा और तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा और अपनों के साथ समय बिताकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। हालांकि, दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम बनाए रखें।

शुभ अंक: 52

शुभ रंग: सिल्वर

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अंक 2

आज संतान को लेकर बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता होगी। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं और परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: ग्रे

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अंक 3

आपके लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। अपने व्यवहार में अहंकार को हावी न होने दें, वरना रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही से बचें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। परिवार में शांति और आपसी प्रेम बना रहेगा। मां के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत हो सकता है।

शुभ अंक: 12

शुभ रंग: हरा

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