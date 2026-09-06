आज का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 7 September: 7 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और वारीयन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आइए जानते हैं 07 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

आज का पंचांग- 07 सितंबर 2026

तिथि एकादशी 17:04 तक नक्षत्र पुनर्वसु 18:13 तक प्रथम करण बव 06:16 तक द्वितीय करण बालव 17:04 तक पक्ष कृष्ण वार सोमवार योग वारीयन 27:37 तक सूर्योदय 06:03 सूर्यास्त 18:35 चंद्रमा कर्क राशि में राहुकाल 07:37-09:11 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास भाद्रपद शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:55-12:43

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11:55-12:43सूर्योदय का समय- 06:03सूर्यास्त का समय- 18:34चन्द्रोदय- 00:25चन्द्रास्त- 15:08गुलिक काल- 13:53-15:26राहुकाल: 07:37-09:11यमगण्ड: 10:45-12:19अमृत - सुबह 6:02 बजे से 7:36 बजे तककाल - सुबह 7:36 बजे से 9:10 बजे तकशुभ - सुबह 9:10 बजे से 10:44 बजे तकरोग - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:19 बजे तकउद्वेग - दोपहर 12:19 बजे से 1:53 बजे तकचर - दोपहर 1:53 बजे से 3:27 बजे तकलाभ - दोपहर 3:27 बजे से 5:01 बजे तकअमृत - शाम 5:01 बजे से 6:35 बजे तकचर - शाम 6:35 बजे से 8:09 बजे तकरोग - रात 8:09 बजे से 9:43 बजे तककाल - रात 9:43 बजे से 11:17 बजे तकलाभ - रात 11:17 बजे से 12:51 बजे तकउद्वेग - रात 12:51 बजे से 2:25 बजे तकशुभ - रात 2:25 बजे से 3:59 बजे तकअमृत - सुबह 3:59 बजे से 5:33 बजे तकचर - सुबह 5:33 बजे से 7:07 बजे तक