आज का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
7 September Ka Panchang: 7 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं।
विस्तार
Panchang 7 September: 7 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और वारीयन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आइए जानते हैं 07 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 07 सितंबर 2026
|तिथि
|एकादशी
|17:04 तक
|नक्षत्र
|पुनर्वसु
|18:13 तक
|प्रथम करण
|बव
|06:16 तक
|द्वितीय करण
|बालव
|17:04 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|सोमवार
|योग
|वारीयन
|27:37 तक
|सूर्योदय
|06:03
|सूर्यास्त
|18:35
|चंद्रमा
|कर्क राशि में
|राहुकाल
|07:37-09:11
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:55-12:43
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:55-12:43
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 07 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:03
सूर्यास्त का समय- 18:34
चन्द्रोदय- 00:25
चन्द्रास्त- 15:08
आज का अशुभ मुहूर्त - 7 सितंबर 2026
गुलिक काल- 13:53-15:26
राहुकाल: 07:37-09:11
यमगण्ड: 10:45-12:19
7 सितंबर 2026, सोमवार का दिन का चौघड़िया
अमृत - सुबह 6:02 बजे से 7:36 बजे तक
काल - सुबह 7:36 बजे से 9:10 बजे तक
शुभ - सुबह 9:10 बजे से 10:44 बजे तक
रोग - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:19 बजे तक
उद्वेग - दोपहर 12:19 बजे से 1:53 बजे तक
चर - दोपहर 1:53 बजे से 3:27 बजे तक
लाभ - दोपहर 3:27 बजे से 5:01 बजे तक
अमृत - शाम 5:01 बजे से 6:35 बजे तक
7 सितंबर 2026, सोमवार का रात का चौघड़िया
चर - शाम 6:35 बजे से 8:09 बजे तक
रोग - रात 8:09 बजे से 9:43 बजे तक
काल - रात 9:43 बजे से 11:17 बजे तक
लाभ - रात 11:17 बजे से 12:51 बजे तक
उद्वेग - रात 12:51 बजे से 2:25 बजे तक
शुभ - रात 2:25 बजे से 3:59 बजे तक
अमृत - सुबह 3:59 बजे से 5:33 बजे तक
चर - सुबह 5:33 बजे से 7:07 बजे तक
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