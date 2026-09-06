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लव राशिफल 07 सितंबर: कर्क और मीन राशि वालों के लिए प्यार भरा रहेगा दिन, दूर होंगी गलतफहमियां
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:11 PM IST
सार
7 सितंबर 2026 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास रहने वाला है। कुछ राशियों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी, जबकि कुछ को गलतफहमियों से बचने की जरूरत होगी। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों की लव लाइफ का आज का हाल।
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07 सितंबर का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
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7 सितंबर 2026 का दिन प्रेम संबंधों के लिए कई उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। किसी के रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, तो किसी को छोटी-सी बात को लेकर पार्टनर से मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी आज किसी खास व्यक्ति से बातचीत या मुलाकात की शुरुआत हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग रिश्ते को मजबूत करेगा, जबकि प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और किस राशि के जातकों के रिश्ते में आएगी नई मिठास, तो पढ़ें 7 सितंबर 2026 का लव राशिफल।
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आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज आपकी समझदारी और काम करने का तरीका आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से कुछ नए विचार और उपयोगी सुझाव मिल सकते हैं। जीवनसाथी को आपसे काफी उम्मीदें रहेंगी और आप उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके प्रयास रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ाएंगे।
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आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज आपका आत्मविश्वास और प्यार भरा स्वभाव रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। छोटे भाई या बहन भी आपके साथ समय बिताने की इच्छा जता सकते हैं। कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी।
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आज का लव राशिफल
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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज नए लोगों से मिलने और उनके साथ घुलने-मिलने का अवसर मिल सकता है। किसी खास आयोजन या अचानक मिलने वाले सरप्राइज से दिन यादगार बन सकता है। आपका पार्टनर रिश्ते को लेकर गंभीर और समर्पित नजर आएगा। उसकी भावनाएं आपको सुकून देंगी और आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी।
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आज का लव राशिफल
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कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज रोजमर्रा की व्यस्तता से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को समय देना आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ शांतिपूर्ण माहौल में वक्त बिताने से मन हल्का होगा। अगर रिश्ते में कोई गलतफहमी चल रही है तो खुलकर बातचीत करने से उसे दूर किया जा सकता है। प्यार और भरोसा रिश्ते को मजबूत बनाएगा।
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