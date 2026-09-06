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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 7 September 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, जानें 7 सितंबर का राशिफल

Mon, 07 Sep 2026 04:05 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 07 Sep 2026 04:05 AM IST
सार

परिवार में आपसी अपनापन बढ़ेगा और रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे। अपनों का साथ आपको भावनात्मक मजबूती देगा।

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Aaj ka vrishchik rashifal 7 September 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि

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वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं और इसे जल तत्व की राशि कहा गया है। इस राशि के लोग रहस्यमयी, साहसी और दृढ़ निश्चयी स्वभाव के होते हैं। ये अपने मन की बात हर किसी के सामने आसानी से जाहिर नहीं करते। इनके अंदर किसी भी परिस्थिति से लड़ने और कठिन समय में टिके रहने की जबरदस्त क्षमता होती है। ये अपने रिश्तों को लेकर काफी गंभीर और वफादार होते हैं। इनके लिए मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है।

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए खान-पान और आराम पर विशेष ध्यान दें। अचानक किसी यात्रा की योजना बन सकती है। कारोबार की कोई पुरानी समस्या भाई-बहनों के सहयोग से सुलझने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के भीतर कुछ नया सीखने और अलग करने की इच्छा जागेगी, जो आगे उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। परिवार में आपसी अपनापन बढ़ेगा और रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे। अपनों का साथ आपको भावनात्मक मजबूती देगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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