राशिफल 07 सितंबर: तुला और कुंभ राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं शुभ योग, नए अवसरों से बदल सकती है किस्मत

1 of 13 07 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

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7 सितंबर 2026, सोमवार का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ जातकों को नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतनी होगी। प्रेम और दांपत्य जीवन में भी आज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी राशि के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, तो किसी को गलतफहमी से बचने की सलाह दी जाती है। मेष से मीन राशि तक आज का दिन हर राशि के लिए अलग संकेत लेकर आया है। नौकरी में तरक्की के योग हैं या बदलाव के संकेत, व्यापार में लाभ मिलेगा या चुनौतियां सामने आएंगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी और प्रेम जीवन में क्या नया होने वाला है? परिवार और स्वास्थ्य के मामले में सितारे क्या कहते हैं, यह भी जानना जरूरी है। आइए जानते हैं 7 सितंबर 2026 का आज का राशिफल और सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है।

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मेष राशि

आज का दिन नई उम्मीद और राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आखिरकार पूरा होने से मन हल्का और खुश महसूस करेगा। जीवनसाथी के साथ चल रही दूरियां बातचीत और समझदारी से कम होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास लौटेगी। आप दोनों भविष्य को लेकर साथ बैठकर नई योजनाएं बना सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा है। किसी बड़े पद, जिम्मेदारी या सम्मान की प्राप्ति से आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है।

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वृषभ राशि

आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात आपके करियर या कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। हालांकि, दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। संतान की नौकरी में तरक्की से परिवार में गर्व और खुशी का माहौल बनेगा। पुराने प्यार से अचानक मुलाकात भावनाओं को जगा सकती है, लेकिन बीती बातों में ज्यादा उलझना ठीक नहीं रहेगा। बैंक लोन या फाइनेंस से जुड़ी अड़चनें भी आज दूर होने की संभावना है।

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मिथुन राशि

आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर फैसला लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। विरोधियों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाएं। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए जूनियर का सहयोग भी काफी उपयोगी रहेगा। काम की अधिक व्यस्तता से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताने से मूड बेहतर होगा। घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है।

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