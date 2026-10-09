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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 10 October 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि के जातक दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें, पढ़ें 10 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 10 Oct 2026 05:07 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 05:07 AM IST
सार

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुरानी परेशानियों से उबरने और नई दिशा तलाशने का हो सकता है। बीते कुछ समय से जिन मामलों को लेकर आप असमंजस में थे, उनमें धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

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Aaj ka tula rashifal 10 October 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुरानी परेशानियों से उबरने और नई दिशा तलाशने का हो सकता है। बीते कुछ समय से जिन मामलों को लेकर आप असमंजस में थे, उनमें धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में पहले लिए गए किसी फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इसे अपनी कमजोरी समझने के बजाय बेहतर योजना बनाने का अवसर मानें। दूसरों की सलाह सुनना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय अपने अनुभव और समझ पर भरोसा रखें।
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आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से अटका हुआ कोई लेन-देन सुलझ सकता है, जिससे आपकी चिंता कम होगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। पढ़ाई में लगातार प्रयास करने वालों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। परिवार के साथ बातचीत करने से मन हल्का होगा और जरूरी मामलों में सहयोग भी मिलेगा।
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मुख्य बातें:
करियर: पुराने फैसलों की समीक्षा से नई दिशा मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति: अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।
शिक्षा: विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
रिश्ते: परिवार का सहयोग मानसिक राहत देगा।
सावधानी: दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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