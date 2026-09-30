तुला राशि के जातकों को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

तुला राशि वायु तत्व की संतुलित, सौम्य और न्यायप्रिय राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक मिलनसार, रचनात्मक और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने वाले होते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जिन्हें प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधा और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है। इस दौरान कदम-कदम पर सुख-सौभाग्य का साथ मिलेगा। महीने की शुरुआत में सेहत और संबंधों से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप किसी बीमारी या चोट से परेशान थे तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। महीने का पूर्वार्ध करियर और कारोबार की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों में मनचाही सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। दूसरे सप्ताह में आमदनी बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारियों को बाजार की तेजी का लाभ मिलेगा और किसी बड़ी व्यावसायिक डील से उनकी साख मजबूत हो सकती है। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों के लिए महीने का मध्य पदोन्नति और आय वृद्धि के योग लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तरार्ध में सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों से संपर्क और सहयोग बढ़ेगा, जिससे कई जरूरी काम समय पर पूरे हो सकते हैं।इस महीने घर-परिवार की ओर से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आत्मीय लोगों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। किसी प्रिय सदस्य की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। पिता की ओर से विशेष स्नेह, सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों से जुड़ी चिंताएं भी दूर होंगी और रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी।महीने की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से राहत देने वाली रहेगी। किसी पुरानी बीमारी या चोट से परेशान लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। इसके बाद भी अपनी सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। करियर और निजी जीवन में मिलने वाली अनुकूल परिस्थितियों का संतुलित तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करें।प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें और रुद्राष्टकं का पाठ करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।