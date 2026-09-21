आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सम्मान मिल सकता है, पढ़ें 22 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी

कार्यक्षेत्र में सम्मान मिल सकता है

निवेश से जुड़े अवसरों पर नजर रहेगी

परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रह सकता है। आपकी सक्रियता और काम के प्रति समर्पण कार्यक्षेत्र में साफ दिखाई देगा। नौकरीपेशा लोगों को उनकी मेहनत के लिए अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, जिसे आप आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। निवेश के मामले में भी दिन महत्वपूर्ण हो सकता है।शेयर बाजार या अन्य निवेश विकल्पों से जुड़े लोगों की नजर कुछ नए अवसरों पर जा सकती है, हालांकि कोई भी आर्थिक कदम पूरी जानकारी के बाद ही उठाना बेहतर रहेगा। आप अपने जरूरी काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसका सकारात्मक असर आपकी छवि पर पड़ेगा। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। उससे बातचीत करते हुए बीते समय की कई यादें फिर ताजा होंगी। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में आई दूरी कम होगी। घर का माहौल प्रेम और अपनापन बढ़ाने वाला रह सकता है।





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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।