फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 21 October 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वाले परिवार और रिश्तों में बरतें सावधानी, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:06 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:06 AM IST
सार

आपके आत्मविश्वास और प्रतिभा की सराहना हो सकती है। परिवार से जुड़े किसी मामले में धैर्य रखें और अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें।

विज्ञापन
Aaj ka singh rashifal 21 October 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल
विज्ञापन


सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope)
आज आपके आत्मविश्वास और साहस की चमक लोगों को प्रभावित कर सकती है! आप जिस काम को हाथ में लेंगे, उसमें अपनी क्षमता साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग आपकी प्रतिभा पहचानेंगे, लेकिन याद रखें कि हर परिस्थिति में केवल सख्त रवैया काम नहीं आता। दूसरों से काम निकलवाने और अपने विचार मनवाने के लिए विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है। अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। परिवार से जुड़ा कोई मामला थोड़ी चिंता दे सकता है, लेकिन आप धैर्य और समझदारी से उसका समाधान निकाल सकते हैं। संतान से किया गया वादा पूरा करने का अवसर भी मिल सकता है। उनकी खुशी आपके चेहरे पर भी मुस्कान ले आएगी। आज आपका आत्मविश्वास तभी सबसे प्रभावशाली होगा, जब उसके साथ व्यवहार में नरमी भी बनी रहेगी।
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:
  • करियर: आत्मविश्वास से काम में सफलता मिल सकती है।
  • परिवार: पारिवारिक चिंता दूर हो सकती है और संतान से किया वादा पूरा होगा।
  • आर्थिक स्थिति: अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें।
  • सेहत: तनाव से बचें और मन को शांत रखें।
  • आज की सलाह: आत्मविश्वास के साथ विनम्रता बनाए रखें और धैर्य से काम लें।

सूर्य-शनि ने बनाया षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, कामकाज में आएंगी बाधाएं
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगल का सिंह में गोचर: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग
गजकेसरी राजयोग 2026: 3 नवंबर को गुरु-चंद्र की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग, 3 राशियों को मिल सकता है धनलाभ
मंगल गोचर 2026: 12 नवंबर से इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, धन लाभ के भी बनेंगे योग

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed