फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 21 October 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वाले वाहन चलते समय बरतें सावधानी, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:10 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

मिथुन राशि वालों को संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है और पिता के साथ रिश्तों में सुधार आने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की सलाह मानें। 

विज्ञापन
aaj ka mithun rashifal 21 October 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

विज्ञापन


मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

आज छोटी-सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं! यदि पिताजी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो बातचीत की पहल करने से रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन खुश हो जाएगा और परिवार में उत्साह बढ़ेगा। वाहन चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संभव है कि आज कोई छोटी-सी सीख भविष्य में आपके लिए बड़ा अवसर बन जाए। दिन का संदेश साफ है, समझदारी से उठाया गया कदम आपको परेशानी से बचाने के साथ सफलता के करीब भी ले जा सकता है।

विज्ञापन


मुख्य बिंदु:

  • करियर: वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह से लाभ मिल सकता है।
  • परिवार: पिता से मनमुटाव दूर होगा और संतान से खुशखबरी मिल सकती है।
  • आर्थिक स्थिति: सोच-समझकर फैसले लें और अनावश्यक जोखिम से बचें।
  • सेहत: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
  • आज की सलाह: जल्दबाजी से बचें और समझदारी से कदम उठाएं।


सूर्य-शनि ने बनाया षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, कामकाज में आएंगी बाधाएं

विज्ञापन
विज्ञापन

मंगल का सिंह में गोचर: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, बिजनेस में तरक्की के बनेंगे योग
गजकेसरी राजयोग 2026: 3 नवंबर को गुरु-चंद्र की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग, 3 राशियों को मिल सकता है धनलाभ
मंगल गोचर 2026: 12 नवंबर से इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, धन लाभ के भी बनेंगे योग

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed