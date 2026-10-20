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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 21 October 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, मेहनत का मिलेगा फल, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:01 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:01 AM IST
सार

आज मेष राशि वालों मेहनत रंग ला सकती है और लंबे समय से अटके कामों में तेजी आने के संकेत हैं। सरकारी काम में सफलता मिल सकती है, लेकिन सेहत और जमीन-जायदाद के मामलों में सावधानी बरतें।

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Aaj ka mesh rashifal 21 October 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 

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मेष राशि
आज आपकी मेहनत रंग दिखाने वाली है और सफलता की राह में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं! लंबे समय से अटके कामों में अचानक तेजी आने से आपका उत्साह बढ़ेगा। यदि कोई सरकारी काम काफी समय से फाइलों में उलझा हुआ था, तो आज उसके पूरा होने की अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात आपके मन को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन दूसरों की राय को अपनी तरक्की के रास्ते में दीवार न बनने दें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में कागजात अच्छी तरह जांचने के बाद ही आगे बढ़ें। सेहत के मामले में भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए अपनी देखभाल को प्राथमिकता दें। आज आत्मविश्वास के साथ-साथ सतर्कता भी आपकी बड़ी ताकत बनेगी।

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मुख्य बिंदु:

  • करियर: मेहनत का फल मिलेगा, रुके काम आगे बढ़ेंगे।

  • परिवार: अपनों के साथ तालमेल बनाए रखें।

  • आर्थिक स्थिति: संपत्ति के मामलों में सावधानी बरतें।

  • सेहत: आराम करें और सेहत का ध्यान रखें।

  • आज की सलाह: आत्मविश्वास रखें और फैसले सोच-समझकर लें।

 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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