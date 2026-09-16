आज का राशिफल: मेष राशि वालों को व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, पढ़ें 17 सितंबर का राशिफल

मेष राशि अग्नि तत्व की ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाली राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, स्पष्टवादी और तेजी से निर्णय लेने वाले होते हैं। हालांकि कई बार जल्दबाजी और आवेग इनके लिए चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें।

प्रेम जीवन सामान्य रहेगा।

संतान से जुड़ी चिंता कम हो सकती है।

व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

आज आपका मन एक साथ कई चीजों में उलझा रह सकता है। भावनाएं आपको किसी फैसले की ओर जल्दी ले जा सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करें। दिल की बात सुनना जरूरी है, लेकिन व्यावहारिक सोच को नजरअंदाज न करें।प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहने वाला है। साथी के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। संतान से जुड़ा कोई विषय आपको संतुष्टि दे सकता है। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा। कोई पुराना प्रयास लाभ का रूप ले सकता है या काम में अच्छा अवसर मिल सकता है। मानसिक तनाव कम करने के लिए सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है।



साप्ताहिक राशिफल: सितंबर के तीसरे सप्ताह में इन 4 राशियों को मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें 12 राशियों का हाल



यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।