राशिफल 17 सितंबर: वृषभ, सिंह और मीन राशि वालों को मिल सकता है बड़ा लाभ, नौकरी-व्यापार में बनेंगे तरक्की के योग

1 of 13 17 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







Link Copied



Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026, गुरुवार का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए खास रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव आपके करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं 17 सितंबर 2026 का आज का राशिफल। मेष से लेकर मकर राशि तक आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ, कहां बरतनी होगी सावधानी और आज के लिए आपके लिए क्या खास संकेत हैं।

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज मन कुछ ज्यादा ही चंचल रह सकता है। भावनाओं में बहकर लिया गया कोई फैसला बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि बड़े निर्णय लेते समय दिल के साथ दिमाग की भी सुनें। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में दिन सामान्य रहेगा, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

घर-परिवार से जुड़े मामलों में आज थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। भूमि, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ अड़चन सामने आ सकती हैं। आपका और माता का स्वास्थ्य भी ध्यान मांग रहा है। मन में चिंता बनी रह सकती है, हालांकि व्यापार की स्थिति संभली हुई रहेगी। मां काली का स्मरण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

आज आपका साहस और पराक्रम आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह भी नुकसान करा सकता है। किसी काम को साबित करने की जिद में अपनी क्षमता से अधिक दबाव न लें। नाक, कान या गले से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। अच्छी बात यह है कि प्रेम और संतान के मामले में दिन बेहद सकारात्मक रहेगा और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala