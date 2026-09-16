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राशिफल 17 सितंबर: वृषभ, सिंह और मीन राशि वालों को मिल सकता है बड़ा लाभ, नौकरी-व्यापार में बनेंगे तरक्की के योग

Wed, 16 Sep 2026 03:30 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 03:30 PM IST
सार

17 सितंबर 2026 का आज का राशिफल: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। करियर, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव रहेगा? किस राशि को मिल सकता है कोई नया अवसर और किसे आज सावधानी बरतने की जरूरत है? जानिए 17 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल

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Today Prediction Horoscope of 17 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
17 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026, गुरुवार का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए खास रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव आपके करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं 17 सितंबर 2026 का आज का राशिफल। मेष से लेकर मकर राशि तक आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ, कहां बरतनी होगी सावधानी और आज के लिए आपके लिए क्या खास संकेत हैं।

Today Prediction Horoscope of 17 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज मन कुछ ज्यादा ही चंचल रह सकता है। भावनाओं में बहकर लिया गया कोई फैसला बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि बड़े निर्णय लेते समय दिल के साथ दिमाग की भी सुनें। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में दिन सामान्य रहेगा, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सूर्य को जल देना शुभ रहेगा।

Today Prediction Horoscope of 17 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
घर-परिवार से जुड़े मामलों में आज थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। भूमि, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ अड़चन सामने आ सकती हैं। आपका और माता का स्वास्थ्य भी ध्यान मांग रहा है। मन में चिंता बनी रह सकती है, हालांकि व्यापार की स्थिति संभली हुई रहेगी। मां काली का स्मरण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज आपका साहस और पराक्रम आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह भी नुकसान करा सकता है। किसी काम को साबित करने की जिद में अपनी क्षमता से अधिक दबाव न लें। नाक, कान या गले से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। अच्छी बात यह है कि प्रेम और संतान के मामले में दिन बेहद सकारात्मक रहेगा और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी ही समझदारी है। लेनदेन और निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि धन हानि की आशंका बन रही है। मुंह या दांत से जुड़ी परेशानी हो तो लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें। प्रेम और संतान के मामले में सुखद स्थिति बनेगी, वहीं व्यापार में भी लाभ मिल सकता है। अपने पास लाल रंग की कोई वस्तु रखना शुभ रहेगा।

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