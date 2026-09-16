गुरुवार उपाय: अपनी राशि के अनुसार करें मंत्र जाप, विवाह से लेकर व्यापार तक बाधाएं होंगी दूर

Guruwar Puja Mantra According To Zodiac: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार को पूजा-पाठ के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि राशि के अनुसार मंत्र जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होने में सहायता मिलती है। साथ ही जीवन में चल रही कई तरह की परेशानियों और बाधाओं से राहत मिलने की कामना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि के जातकों को गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए।