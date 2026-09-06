आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 07 Sep 2026 05:11 AM IST
सार
जीवनसाथी के साथ चल रही खटास को दूर करने के लिए आप दिल से प्रयास करेंगे। हालांकि, किसी सहयोगी की कही बात आपको थोड़ी परेशान या भावुक कर सकती है।
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विस्तार
मकर राशि
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मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं और इसे पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाता है। इस राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये सफलता पाने के लिए धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। मकर राशि के लोग अपने करियर और भविष्य को लेकर काफी गंभीर होते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी ये धैर्य नहीं खोते और अपनी मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इनके लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है।
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज अचानक धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराना अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी खबर का इंतजार खत्म हो सकता है। घर में नए मेहमान के आने से खुशियों की रौनक बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ चल रही खटास को दूर करने के लिए आप दिल से प्रयास करेंगे। हालांकि, किसी सहयोगी की कही बात आपको थोड़ी परेशान या भावुक कर सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।