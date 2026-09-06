आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा बदलावों से भरा दिन, पढ़ें 7 सितंबर का राशिफल
काम की अधिक व्यस्तता से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताने से मूड बेहतर होगा। घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है।
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मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और इसे वायु तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग बुद्धिमान, चतुर और बातचीत में माहिर होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और अलग-अलग विषयों की जानकारी हासिल करना पसंद होता है। इनके स्वभाव में कभी-कभी बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन यही इन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढलने में मदद करता है। इनके लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है।
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर फैसला लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। विरोधियों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाएं। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए जूनियर का सहयोग भी काफी उपयोगी रहेगा। काम की अधिक व्यस्तता से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताने से मूड बेहतर होगा। घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है।
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