आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा बदलावों से भरा दिन, पढ़ें 7 सितंबर का राशिफल

मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और इसे वायु तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग बुद्धिमान, चतुर और बातचीत में माहिर होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और अलग-अलग विषयों की जानकारी हासिल करना पसंद होता है। इनके स्वभाव में कभी-कभी बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन यही इन्हें परिस्थितियों के अनुसार ढलने में मदद करता है। इनके लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है।

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