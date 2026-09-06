आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को होगा धन लाभ, कोई अच्छी खबर देगी खुशी

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वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति काफी गंभीर होते हैं। इन्हें सुख-सुविधाएं और सुंदर चीजें पसंद होती हैं। वृषभ राशि के लोग मेहनत पर भरोसा रखते हैं और एक बार किसी काम को करने की ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये रिश्तों में भी काफी वफादार होते हैं। इनके लिए शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है।