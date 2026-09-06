आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, यात्रा रहेगी शुभ
कार्यक्षेत्र में भी विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा और किसी के बहकावे में आने से बचें।
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धनु राशि धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और इसे अग्नि तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग खुले विचारों वाले, उत्साही और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। इन्हें घूमना-फिरना, नई जगहों को देखना और नई चीजों के बारे में जानना पसंद होता है। धनु राशि के लोग अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य बनाना पसंद करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इनका स्वभाव सकारात्मक और स्पष्टवादी माना जाता है। इनके लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है।
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज मन की कोई इच्छा पूरी न होने से थोड़ी बेचैनी या निराशा महसूस हो सकती है। काम में भी मन कम लगे तो खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना बेहतर होगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए बहस के बजाय धैर्य से बात करें। कार्यक्षेत्र में भी विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा और किसी के बहकावे में आने से बचें।
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