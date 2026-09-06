आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, यात्रा रहेगी शुभ

धनु राशि धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और इसे अग्नि तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग खुले विचारों वाले, उत्साही और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। इन्हें घूमना-फिरना, नई जगहों को देखना और नई चीजों के बारे में जानना पसंद होता है। धनु राशि के लोग अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य बनाना पसंद करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इनका स्वभाव सकारात्मक और स्पष्टवादी माना जाता है। इनके लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है।

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