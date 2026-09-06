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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 7 September 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, मिल सकता है नया अवसर

Mon, 07 Sep 2026 05:12 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 07 Sep 2026 05:12 AM IST
सार

विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल सकते हैं और भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जरूरत न हो तो किसी भी परिस्थिति में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा।

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Aaj ka kumbh rashifal 7 September 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं और इसे वायु तत्व की राशि कहा जाता है। इस राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले, बुद्धिमान और कुछ अलग सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें अपनी आजादी बेहद पसंद होती है और ये किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि बाकी लोग उसे मानते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज और लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी काफी जागरूक हो सकते हैं। इनके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की मौलिकता देखने को मिलती है। इनके लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है।

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन सामान्य से बेहतर और कुछ नई संभावनाओं वाला रह सकता है। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं। संतान ने किसी परीक्षा में हिस्सा लिया था तो उसका परिणाम आपके लिए खुशी लेकर आ सकता है। नई नौकरी के लिए किया गया प्रयास भी सफल होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल सकते हैं और भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जरूरत न हो तो किसी भी परिस्थिति में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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