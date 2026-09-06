आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, मिल सकता है नया अवसर

कुंभ राशि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं और इसे वायु तत्व की राशि कहा जाता है। इस राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले, बुद्धिमान और कुछ अलग सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें अपनी आजादी बेहद पसंद होती है और ये किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि बाकी लोग उसे मानते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज और लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी काफी जागरूक हो सकते हैं। इनके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की मौलिकता देखने को मिलती है। इनके लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है।

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