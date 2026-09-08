आज का राशिफल: कर्क राशि वाले आज अपना खान-पान संतुलित रखें, पढ़ें 9 सितंबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर सकारात्मक रह सकता है, लेकिन मन में किसी बात को लेकर हल्की बेचैनी बनी रह सकती है। बिना किसी ठोस कारण के चिंता करने के बजाय खुद को व्यस्त और सकारात्मक रखने का प्रयास करें। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी मिल सकता है।कार्यस्थल पर सतर्क रहना जरूरी है। कोई व्यक्ति आपके ऊपर गलत आरोप लगाने या आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकता है। ऐसी स्थिति में भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी बात तथ्यों के साथ स्पष्ट रूप से रखें। आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। उनकी उपलब्धि से आपको गर्व महसूस होगा और परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। खान-पान के मामले में आज सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। स्वादिष्ट और पसंदीदा भोजन का आनंद लें, लेकिन जरूरत से ज्यादा तला-भुना या भारी खाना खाने से बचें।विरोधियों से सतर्क रहें और काम पर ध्यान दें।भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और संतान से खुशी प्राप्त होगी।पेट से जुड़ी परेशानी से बचने के लिए खान-पान संतुलित रखें।आरोप-प्रत्यारोप में उलझने के बजाय धैर्य और तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।