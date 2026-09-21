आज का राशिफल: कर्क राशि वाले आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें, पढ़ें 22 सितंबर का राशिफल
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। मन में एक साथ कई तरह के विचार चलते रहने से बेचैनी या उलझन महसूस हो सकती है।
विस्तार
कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। मन में एक साथ कई तरह के विचार चलते रहने से बेचैनी या उलझन महसूस हो सकती है। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना जरूरी होगा। खासतौर पर पैसों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें। निवेश, खरीदारी या किसी बड़े आर्थिक फैसले से पहले उसके फायदे और नुकसान को अच्छी तरह समझ लें।
परिवार में किसी मुद्दे को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। हालांकि, शांत रहकर बातचीत करने से मामला आसानी से सुलझाया जा सकता है। माता से किया हुआ कोई वादा पूरा करने से आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सरकारी विभाग से जुड़े किसी रुके हुए काम में प्रगति होने की संभावना है। इसके अलावा मन में किसी नए काम को शुरू करने का विचार मजबूत हो सकता है। उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआत से पहले जरूरी तैयारियां पूरी कर लें। इससे आगे आने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा।
मुख्य बिंदु:
- आर्थिक फैसलों में सावधानी जरूरी
- परिवार में बहस से बचें
- मां से जुड़ा कोई वादा पूरा करें
- सरकारी काम में प्रगति के संकेत
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