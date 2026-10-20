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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 21 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के जीवनसाथी को मिल सकता है प्रमोशन, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:04 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और जीवनसाथी के करियर में तरक्की की खबर मिल सकती है। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

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Aaj ka kark rashifal 21 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपके घर-आंगन में खुशियों की ऐसी रौनक छा सकती है, जो मन की पुरानी चिंताओं को भी पीछे छोड़ देगी! परिवार के साथ बिताए गए पल आपको सुकून देंगे और बच्चों की हंसी-मजाक से दिन खुशनुमा बन जाएगा। जीवनसाथी के करियर में किसी बड़ी उपलब्धि या प्रमोशन की खबर मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार का उत्साह बढ़ेगा। घर में खुशी मनाने का कोई खास मौका भी बन सकता है। हालांकि, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन याद रखें, हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य और लगातार प्रयास की कहानी होती है। आज अपनों का साथ आपकी ताकत बनेगा और आपकी मेहनत आने वाले समय में सुखद परिणाम दे सकती है।
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मुख्य बिंदु:

  • करियर: लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।
  • परिवार: घर में खुशियों का माहौल रहेगा और जीवनसाथी को करियर में उपलब्धि मिल सकती है।
  • आर्थिक स्थिति: परिवार में खुशी के अवसर पर खर्च हो सकता है।
  • सेहत: मानसिक सुकून के लिए परिवार के साथ समय बिताएं।
  • आज की सलाह: धैर्य रखें और मेहनत जारी रखें, सफलता मिल सकती है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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