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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 12 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, रिश्तों में भी आएगी मधुरता

Mon, 12 Oct 2026 04:34 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 04:34 AM IST
सार

विदेश में पढ़ाई या करियर की योजना बना रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही कोई पुराना लेन-देन समाप्त होने से आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत महसूस होगी।

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Aaj ka kark rashifal 12 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और परिवार से गहरा लगाव रखने वाले होते हैं। ये अपने करीबियों की भावनाओं को समझने और उनका ख्याल रखने में आगे रहते हैं। इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन, भावनाओं, मानसिक शांति और संवेदनशीलता के कारक माने जाते हैं।
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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज का दिन आपको सफलता के साथ सावधानी का भी संदेश दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी रहेगी। धन कमाने के मामले में सही और स्पष्ट रास्ता अपनाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई ऐसा काम जो लगभग पूरा हो चुका था, अचानक अटक सकता है, लेकिन घबराने के बजाय धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। विदेश में पढ़ाई या करियर की योजना बना रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही कोई पुराना लेन-देन समाप्त होने से आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत महसूस होगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

 
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