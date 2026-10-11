आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, रिश्तों में भी आएगी मधुरता

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आज का दिन आपको सफलता के साथ सावधानी का भी संदेश दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी रहेगी। धन कमाने के मामले में सही और स्पष्ट रास्ता अपनाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई ऐसा काम जो लगभग पूरा हो चुका था, अचानक अटक सकता है, लेकिन घबराने के बजाय धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। विदेश में पढ़ाई या करियर की योजना बना रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही कोई पुराना लेन-देन समाप्त होने से आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत महसूस होगी।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।