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कर्क राशि वाले महीने के मध्य में परेशान रह सकते हैं, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:34 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:34 AM IST
सार

कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सामान्य फलदायी रह सकता है। इस दौरान परिस्थितियां कभी अनुकूल तो कभी विपरीत होती नजर आएंगी। करियर और कारोबार में गति बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेहनत और प्रयास करना होगा।

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Cancer Monthly Horoscope October 2026 Kark masik rashifal October monthly rashifal
कर्क राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल) - फोटो : AI

विस्तार
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कर्क राशि जल तत्व की संवेदनशील, भावुक और परिवारप्रिय राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक सहज, कल्पनाशील और अपने रिश्तों को लेकर काफी गंभीर होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव हैं, जिन्हें मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अक्टूबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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कर्क राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सामान्य फलदायी रह सकता है। इस दौरान परिस्थितियां कभी अनुकूल तो कभी विपरीत होती नजर आएंगी। करियर और कारोबार में गति बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेहनत और प्रयास करना होगा। महीने के पूर्वार्ध में कार्यस्थल से जुड़ी परेशानियों के कारण नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन कोई भी फैसला आवेश या भावनाओं में बहकर लेने से बचें। कारोबारियों को महीने की शुरुआत से ही काम के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मेहनत के बावजूद सामान्य लाभ मिलने से मन थोड़ा निराश हो सकता है। इस दौरान शुभचिंतकों और भाई-बंधुओं का अपेक्षित सहयोग भी कम मिल सकता है। वरिष्ठ लोगों की सलाह को नजरअंदाज करने से बचें। महीने के उत्तरार्ध में अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें संभालने में सफल रहेंगे।
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परिवार और रिलेशनशिप
महीने के मध्य में घरेलू मामलों को लेकर मन परेशान रह सकता है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में भी सावधानी से आगे बढ़ें। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उसके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करें। रिश्तों में संवाद बनाए रखने से गलतफहमियों से बचा जा सकता है।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
महीने के मध्य में आलस्य की अधिकता रह सकती है, जिसका असर आपके काम और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घरेलू चिंताओं के कारण मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। ऐसे में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और महत्वपूर्ण फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें। अचानक आने वाले खर्चों के कारण आर्थिक दबाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति को संभाला जा सकेगा।


उपाय
प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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