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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 9 September 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें 9 सितंबर का राशिफल

Wed, 09 Sep 2026 05:06 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 05:06 AM IST
सार

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और आगे बढ़ने के अवसरों से भरा रह सकता है। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है।

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Aaj ka kanya rashifal 9 September 2026 today virgo horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
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कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और आगे बढ़ने के अवसरों से भरा रह सकता है। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। खासतौर पर किसी सरकारी विभाग से संबंधित अटका हुआ काम पूरा हो सकता है, जिससे आपको बड़ी राहत महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है। विदेश जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी महत्वपूर्ण सूचना या अच्छे अवसर की जानकारी मिल सकती है। हालांकि, किसी भी निर्णय से पहले सभी जरूरी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें।
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यात्रा या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं। माता के साथ बातचीत आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। उनकी सलाह से किसी निजी या पारिवारिक उलझन का समाधान मिल सकता है। वहीं स्वास्थ्य और दिनचर्या में सुधार के लिए किए जा रहे आपके प्रयास भी रंग लाएंगे।
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करियर: तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं।

शिक्षा: विदेश में पढ़ाई को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है।

परिवार: माता का मार्गदर्शन आपकी परेशानी दूर कर सकता है।

आज की सलाह: वाहन चलाते समय संयम रखें और जल्दबाजी से बचें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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