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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 21 October 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशिवालों के लिए विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, पढ़ें 21 अक्तूबर का राशिफल

Wed, 21 Oct 2026 05:10 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

कार्यक्षेत्र में सफलता के अवसर मिल सकते हैं और विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में पुरानी नाराजगियां दूर होने के संकेत हैं।

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Aaj ka kanya rashifal 21 October 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज किस्मत और आपकी मेहनत के बीच अच्छा तालमेल बनता दिखाई दे रहा है! कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ छोटी-मोटी बहस हो सकती है, लेकिन बात को ज्यादा बढ़ाने के बजाय शांत रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए कोई उत्साहजनक खबर आ सकती है, जिससे भविष्य की योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। परिवार में लंबे समय से चली आ रही नाराजगियां दूर होने और रिश्तों में फिर से मिठास घुलने के संकेत हैं। घर में नए वाहन की खरीदारी को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है, जिससे उत्साह बना रहेगा। आज आपको अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए। परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो सकती हैं और परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देगा।
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मुख्य बिंदु:

  • करियर: सहकर्मियों से बहस करने से बचें और शांत रहकर काम करें।
  • परिवार: पुरानी नाराजगी दूर होगी और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
  • आर्थिक स्थिति: नए वाहन की खरीदारी को लेकर चर्चा आगे बढ़ सकती है।
  • सेहत: तनाव से बचें और सकारात्मक सोच बनाए रखें।
  • आज की सलाह: अपने प्रयासों पर भरोसा रखें और धैर्य से आगे बढ़ें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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