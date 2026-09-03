आज का राशिफल: धनु राशि वाले जीवनसाथी की नाराजगी प्यार से दूर करें, पढ़ें 4 सितंबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। दांपत्य जीवन में किसी छोटी बात को लेकर जीवनसाथी की नाराजगी सामने आ सकती है। ऐसे में बात को बढ़ाने के बजाय धैर्य और प्यार से स्थिति संभालना आपके रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में भी आज सतर्क रहने की जरूरत है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें और बिना सोचे-समझे किसी योजना में पैसा लगाने से बचें।विद्यार्थियों के लिए दिन राहत लेकर आ सकता है। पढ़ाई को लेकर बना मानसिक दबाव कम होगा और शिक्षकों का मार्गदर्शन किसी कठिन विषय को समझने में मदद कर सकता है। लगातार प्रयास करते रहने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वहीं, आपकी कोई बड़ी और लंबे समय से अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। मनचाही उपलब्धि मिलने से आपका उत्साह काफी बढ़ जाएगा। परिवार में धार्मिक माहौल बन सकता है। घर पर पूजा-पाठ, हवन या किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने की संभावना है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी से आपसी प्रेम और अपनापन बढ़ेगा।जीवनसाथी की नाराजगी प्यार से दूर करें।आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें।विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा।मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है।घर में धार्मिक आयोजन का योग है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।