आज का राशिफल: धनु राशि वालों की ऊर्जा और उत्साह बढ़ा रहेगा, पढ़ें 22 सितंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 22 Sep 2026 05:10 AM IST
सार
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और नई ऊर्जा से भरपूर रह सकता है। काम को लेकर आपका उत्साह बना रहेगा और किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है।
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विस्तार
धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और नई ऊर्जा से भरपूर रह सकता है। काम को लेकर आपका उत्साह बना रहेगा और किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़ी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन खास रह सकता है। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी।
स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम या हल्के व्यायाम को शामिल करना लाभकारी रहेगा। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहस करने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या जानकारी आपके संपर्क में आ सकती है। भविष्य में यही जानकारी आपके किसी बड़े काम को आसान कर सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
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मुख्य बिंदु:
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और नई ऊर्जा से भरपूर रह सकता है। काम को लेकर आपका उत्साह बना रहेगा और किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़ी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन खास रह सकता है। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी।
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स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम या हल्के व्यायाम को शामिल करना लाभकारी रहेगा। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहस करने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या जानकारी आपके संपर्क में आ सकती है। भविष्य में यही जानकारी आपके किसी बड़े काम को आसान कर सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।
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मुख्य बिंदु:
- ऊर्जा और उत्साह बढ़ा रहेगा
- प्रेम जीवन में नजदीकी बढ़ सकती है
- योग-व्यायाम से लाभ मिलेगा
- यात्रा से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।