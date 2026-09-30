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धनु राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है महीना, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:39 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:39 AM IST
सार

धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना पिछले महीने की अपेक्षा अधिक शुभ और फलदायी रह सकता है। इस दौरान करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

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Sagittarius Monthly Horoscope October 2026 Dhanu masik rashifal October monthly rashifal
धनु राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल) - फोटो : AI

विस्तार
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धनु राशि अग्नि तत्व की उत्साही, स्वतंत्र विचारों वाली और ज्ञानप्रिय राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, आशावादी और नई चीजें सीखने के इच्छुक होते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, जिन्हें ज्ञान, शिक्षा, धर्म और सौभाग्य का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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धनु राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना पिछले महीने की अपेक्षा अधिक शुभ और फलदायी रह सकता है। इस दौरान करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित हो सकती हैं। भूमि, भवन और वाहन सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत के लिए प्रयासरत थे तो महीने के अंत तक आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। महीने की शुरुआत में पूर्व में किए गए परिश्रम का फल मिलेगा। कारोबारियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा और संचित धन में वृद्धि हो सकती है। महीने के मध्य में सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। इस दौरान आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाने में सफल होंगे और कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
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परिवार और रिलेशनशिप
रिश्ते-नातों की दृष्टि से अक्टूबर का महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। व्यस्तता के कारण आप अपने आत्मीयजनों के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाएंगे। महीने के मध्य में किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां पनपने की आशंका है। आपसी विश्वास की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी भावनाओं और बातों को स्पष्ट तरीके से सामने रखने का प्रयास करें।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
इस महीने करियर और निजी जीवन में व्यस्तता बनी रह सकती है। सुख-सुविधाओं पर बढ़ते खर्च के कारण बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार और प्रेम संबंधों से जुड़ी गलतफहमियां मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए स्थिति संभालने का प्रयास करें।


उपाय
प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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