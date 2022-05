{"_id":"629196f0a8a702091f1eda79","slug":"imran-khan-left-press-conference-on-question-of-journalist-know-what-was-the-reason","type":"story","status":"publish","title_hn":"इमरान के तेवर तल्ख क्यों हैं?: पत्रकार के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ चल दिए पूर्व पीएम, आखिर क्या थी वजह","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेशावर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 28 May 2022 09:17 AM IST